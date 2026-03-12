Lazio, per il futuro di Maldini è decisiva la Coppa Italia: tutti i dettagli

ROMA - Gli succede spesso così. Le gioie sono contenute, non perde mai aplomb e stile. Daniel Maldini è sempre controllato nel parlare, nel mostrarsi, nell’esultare. L’emozione è più fredda che calda. Non cerca mai di piacere o di sorprendere, non ha un profilo da celebrità. Il gol al Sassuolo, il primo con la Lazio, è stato un gol lampo, segnato dopo 1 minuto e 23 secondi, archiviato come il gol casalingo più veloce messo a segno da un giocatore della Lazio in A da quello di Felipe Anderson contro l’Empoli l’8 gennaio 2023 (1 minuto e 18 secondi). È stato il gol numero 14 in A per Daniel, ma c’è una particolarità che lo distingue dagli altri. Maldini ha segnato con cinque squadre diverse in campionato. Col Milan nel 2021-22, poi Spezia, Monza, Atalanta e Lazio. Ci sono solo due giocatori, nati dal 2001 in avanti, ad aver segnato con 5 formazioni differenti, l’altro è Roberto Piccoli della Fiorentina.