Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 27 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Quando firmerà Gattuso con la Lazio, c’è una data possibile

Con l’uscita di scena di Sarri e il sì dell’ex ct azzurro, la società pronta a programmare il futuro
Carlo Roscito
3 min
TagsGattusoLazio

 La prossima settimana a Roma per firmare. Nella giornata di lunedì c'era stato lo scambio di contratti tra i legali, tra qualche giorno Gattuso invece arriverà nella Capitale insieme al suo staff tecnico per cominciare ufficialmente la sua avventura alla Lazio. Ci sono da programmare i mesi di luglio e agosto, l'inizio delle visite mediche e del ritiro a Formello, gli eventuali convocati e le possibili amichevoli (in Italia e all'estero). L'intera estate da pianificare. I controlli clinici potrebbero scattare intorno al 10 luglio, come d'abitudine la rosa verrà divisa in più gruppi da spalmare in tre giornate diverse. Lunedì 13 potrebbe esserci il via alla vera preparazione atletica, che per la seconda volta di fila verrà svolta all'interno del centro sportivo. Soltanto date indicative, almeno per il momento. Va ancora definito tutto nel dettaglio, comprese le indicazioni sulle conferme e le modifiche da apportare alla squadra. 

Lo staff di Gattuso: chi arriva con lui

Gattuso non vede l’ora di iniziare, a breve si presenterà a Formello dove era già stato un anno fa (7 agosto 2025) nelle vesti di cittì azzurro. Aveva visitato il centro sportivo e seguito da vicino l’allenamento della Lazio di Sarri, di cui prenderà il posto come erede scelto da Lotito. Il presidente ci pensava dal 2019, da quando sembrava una questione di ore l’esonero di Simone Inzaghi, poi al contrario rimasto al comando fino al 2021. La carica di Ringhio si è concretizzata 7 anni dopo. Porterà con sé tanti dei suoi fidati collaboratori: Luigi Riccio come vice, Bruno Giovanni Dominici responsabile dei preparatori atletici, nella squadra ci sarà anche Dino Tenderini. Roberto Perrone sarà il preparatore dei portieri, Marco Sangermani il match analyst. Lo staff tecnico si presenterà a Formello insieme a Gattuso, saranno i primi passi della nuova esperienza in biancoceleste. L’ufficialità, con tanto di comunicato, è prossima. 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Lazio

Da non perdere

Sarri lascia la Lazio, accordo con LotitoLa Lazio a Gattuso: i dettagli del contratto

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS