Quando firmerà Gattuso con la Lazio, c’è una data possibile

La prossima settimana a Roma per firmare. Nella giornata di lunedì c'era stato lo scambio di contratti tra i legali, tra qualche giorno Gattuso invece arriverà nella Capitale insieme al suo staff tecnico per cominciare ufficialmente la sua avventura alla Lazio. Ci sono da programmare i mesi di luglio e agosto, l'inizio delle visite mediche e del ritiro a Formello, gli eventuali convocati e le possibili amichevoli (in Italia e all'estero). L'intera estate da pianificare. I controlli clinici potrebbero scattare intorno al 10 luglio, come d'abitudine la rosa verrà divisa in più gruppi da spalmare in tre giornate diverse. Lunedì 13 potrebbe esserci il via alla vera preparazione atletica, che per la seconda volta di fila verrà svolta all'interno del centro sportivo. Soltanto date indicative, almeno per il momento. Va ancora definito tutto nel dettaglio, comprese le indicazioni sulle conferme e le modifiche da apportare alla squadra.

Lo staff di Gattuso: chi arriva con lui

Gattuso non vede l’ora di iniziare, a breve si presenterà a Formello dove era già stato un anno fa (7 agosto 2025) nelle vesti di cittì azzurro. Aveva visitato il centro sportivo e seguito da vicino l’allenamento della Lazio di Sarri, di cui prenderà il posto come erede scelto da Lotito. Il presidente ci pensava dal 2019, da quando sembrava una questione di ore l’esonero di Simone Inzaghi, poi al contrario rimasto al comando fino al 2021. La carica di Ringhio si è concretizzata 7 anni dopo. Porterà con sé tanti dei suoi fidati collaboratori: Luigi Riccio come vice, Bruno Giovanni Dominici responsabile dei preparatori atletici, nella squadra ci sarà anche Dino Tenderini. Roberto Perrone sarà il preparatore dei portieri, Marco Sangermani il match analyst. Lo staff tecnico si presenterà a Formello insieme a Gattuso, saranno i primi passi della nuova esperienza in biancoceleste. L’ufficialità, con tanto di comunicato, è prossima.