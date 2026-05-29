Pedraza stregato da Roma: subito una visita a Formello. La Lazio lo ha già conquistato

Neanche il tempo di salutare il Villarreal che Alfonso Pedraza ha già iniziato a respirare aria biancoceleste. Il primo acquisto estivo della Lazio è arrivato a Roma con largo anticipo rispetto all’inizio ufficiale della nuova stagione e ha scelto di immergersi subito nella sua nuova realtà. Mercoledì era nella Capitale , come certificato dalla foto all’Altare della Patria pubblicata sui social. Ieri invece il primo vero contatto con Formello , il centro sportivo che da luglio diventerà la sua nuova casa sotto la guida di Gattuso.

Lazio, ecco Pedraza: l'arrivo in città e la visita a Formello

NUOVA VITA. Pedraza ha voluto anticipare i tempi con questo “giro di perlustrazione”, conoscere da vicino l’ambiente Lazio e iniziare a prendere confidenza con il mondo biancoceleste prima ancora del raduno estivo. Per lui sarà una sfida completamente nuova dopo una vita calcistica trascorsa quasi interamente al Villarreal, il club che lo ha cresciuto e trasformato in uno dei terzini più affidabili della Liga. Lo scorso weekend, nel giorno del suo addio, lo stadio della Ceramica gli ha tributato un lungo applauso, mentre compagni e tifosi lo hanno sommerso d’affetto. Pedraza, visibilmente emozionato, ha ricevuto anche una maglia celebrativa con il numero 235, come le partite disputate con il Villarreal tra Liga, coppe europee e competizioni nazionali. Un simbolo di appartenenza forte, costruito in quindici anni vissuti quasi sempre dentro il club spagnolo. Chiusa quella pagina, adesso si apre il capitolo Lazio, dove Pedraza porterà esperienza internazionale, qualità tecnica e spinta sulla fascia sinistra.

Come cambia la Lazio con Pedraza: in bilico Nuno Tavares e Pellegrini

SCELTE. Il suo arrivo, inevitabilmente, cambierà anche gli equilibri sulla corsia mancina. Con lui, Nuno Tavares e Luca Pellegrini, la Lazio si ritroverebbe infatti con tre terzini sinistri in una stagione senza coppe europee. Troppi per una rosa che dovrà essere snellita e razionalizzata. Proprio per questo almeno uno tra Pellegrini e il portoghese è destinato a partire. La società farà le sue valutazioni nelle prossime settimane, probabilmente lasciando prima a Gattuso la possibilità di osservare entrambi dal vivo durante il ritiro estivo. Nuno resta il profilo con più mercato e con maggiori possibilità di generare una plusvalenza, ma anche Pellegrini dovrà capire quale sarà il suo spazio nel nuovo progetto tecnico. Intanto Pedraza si gode i primi giorni romani. Passeggiate in centro, contatti con la città e una visita a Formello per iniziare a conoscere da vicino la Lazio. Il suo futuro biancoceleste è già cominciato.