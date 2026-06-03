Mercato Lazio, per Lazzari e Pellegrini ci sono due offerte

ROMA - C'è il Sassuolo su Lazzari, di nuovo. Un anno dopo il club neroverde prova a chiudere per il terzino destro, che potrebbe lasciare la Lazio dopo 7 lunghi anni. Era praticamente tutto fatto dodici mesi fa (compreso l'accordo sul pagamento del suo stipendio), poi il mercato bloccato ha di fatto stoppato pure la sua cessione, con la società impossibilità a comprare un sostituto sulla destra. Lotito e Fabiani ora non lo tratterranno. L'ex Spal è uno dei nove calciatori in scadenza nel 2027, se non andrà via nella prossima sessione allora si libererà a parametro zero. Le manovre di mercato riguardano ogni reparto, le mosse dipenderanno dalle eventuali uscite soprattutto in caso di trattative a saldo zero.

Lazio, i movimenti in entrata e in uscita

Dalla parte opposta è stato acquistato Pedraza. Lo spagnolo si è svincolato dal Villarreal, per questo la Lazio valuterà con attenzione ogni possibile offerta in arrivo per Tavares e Pellegrini. Il portoghese era stato vicino alla partenza a gennaio (tentato dal Besiktas), poi si è rilanciato e ha chiuso la stagione da titolare convincendo Sarri a concedergli una maglia. Pellegrini, anche lui in scadenza nel 2027, piace da tempo al Como. È stata la proprietà ad ammettere il gradimento tecnico per il terzino, mai veramente protagonista in biancoceleste. L'ingaggio alto spinge Lotito e Fabiani a riflettere sulla sua posizione in rosa. La Lazio per il secondo anno di fila non disputerà le coppe europee, tre terzini sinistri (con Marusic all'occorrenza adattabile sulla corsia mancina) sono troppi per una squadra che dovrà scendere in campo una sola volta a settimana.