Lazio, per la difesa spunta Hautekiet

Da Dominguez a Markmann fino ad Hautekiet dello Standard Liegi. E’ l’ultimo nome per la Lazio, è in corso un tentativo per prenderlo in prestito con diritto di riscatto. Il “pagherò”, è la stessa formula che viene proposta per ogni obiettivo. Si scandaglia il mercato dei campionati europei minori per trovare soluzioni economiche convenienti, ma quanto valide tecnicamente? Ibe Hautekiet è un difensore belga, ha 24 anni, è alto 1,88, piede destro, gioca anche a sinistra. A gennaio è stato in ballo per Torino e Udinese, era seguito in Germania. E’ fresco di rinnovo fino al 2029, ha firmato ad aprile in fretta e furia, è stato blindato perché era in scadenza nel 2027. Il giocatore non voleva penalizzare il club belga. C’è l’accordo a partire in caso di offerta. I siti specializzati lo valutano 4 milioni. Hautekiet ha giocato 83 partite con lo Standard, è diventato titolare nell’ultima stagione (26 presenze in Jupiler League e 2 gol, 10 nei playoff). E’ partito dallo Zulte Waregem, è cresciuto nel settore giovanile del Club Brugge, il 22 agosto 2020 il debutto con la squadra riserve. Nel gennaio 2023 è stato acquistato dallo Standard Liegi, con cui ha esordito il 18 febbraio contro l’Union Saint-Gilloise. Ha giochicchiato nelle giovanili belghe fino all’under 19, poche le presenze.

Dominguez e Markmann, due fallimenti La Lazio ha bucato due acquisti: Dominguez più Markmann. Per il primo s’era spinta fino a 15 milioni offrendo un pagamento pluriennale e il riscatto a condizioni più semplici rispetto alla qualificazione in Europa League (prima proposta presentata alla Dinamo Zagabria). Boban, presidente del club, ha detto no. La richiesta è 15 milioni, pagamento veloce. Balla il 30% della rivendita da riconoscere al Barcellona. La sensazione è che a Zagabria stiano aspettando offerte migliori. La Dinamo è in corsa per i preliminari di Champions, si è qualificata al secondo turno e terrà il giocatore il più possibile. Markmann era una scommessa, anche un rischio, ha 19 anni. Il padre ha detto no. Era in scadenza nel 2027, è possibile che abbia pesato la richiesta di una commissione alta. Ecco che la Lazio è arrivata ad Hautekiet, sconosciuto ai più.

Lazio Lo spettacolo dei tifosi della Lazio ad Ascoli: quanto amore al Del Duca A Gattuso restano solo due centrali E’ il mercato delle scommesse, dei tentativi a vuoto, delle soluzioni d’emergenza. Gattuso, a poco meno di due settimane dal debutto con il Mantova in Coppa, ha solo due difensori: Doekhi e Provstgaard. Sta adattando Marusic, tra l’altro un esperimento che lo sta convincendo, e ha aggiunto uno dei fratelli Bordon al parco difensori. Romagnoli è stato riaggregato temporaneamente, resta in uscita nonostante la carenza numerica e qualitativa di centrali. Con l’Al-Sadd nuovo stop. L’Atalanta resta in corsa, ma chiede il taglio dell’ingaggio. La trattativa per Hautekiet sarà valutabile in settimana. Altri flop sarebbero ancora più imbarazzanti. ©riproduzione riservata

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