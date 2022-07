Calciomercato Lecce, per la porta ecco Falcone dalla Sampdoria

LECCE - Nuovo innesto per la porta del Lecce. Il club salentino si è assicurato il portiere Wladimiro Falcone (27), in arrivo dalla Sampdoria in prestito con diritto di riscatto (a 3 milioni) e controriscatto a 4. In un primo momento l'obiettivo del direttore dell'area tecnica Pantaleo Corvino era Simone Scuffet dell'Apoel Nicosia. I dubbi del 26enne portiere hanno rallentato e poi raffreddato definitivamente la pista, con il Lecce che non si è fatto trovare impreparato. Con sullo sfondo anche Vito Mannone, Corvino ha però puntato con decisione sul profilo di Falcone per la porta giallorossa. Il nuovo portiere potrà anche fare da chioccia al giovane Brancolini arrivato dalla Fiorentina. Il Lecce, con l'arrivo di Falcone, ha sistemato la porta in vista della prossima stagione in Serie A.