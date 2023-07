Lecce, in porta torna Falcone: ecco tutti i dettagli

Alla fine è andata come era lecito aspettarsi. Wladimiro Falcone sarà il portiere del Lecce per cinque anni: il passaggio dei documenti è in corso, l'operazione sarà chiusa a titolo definitivo con un contratto di cinque anni al giocatore. Il Lecce spende 4 milioni, ma dall'operazione complessiva va stornato quel milione e 250 mila euro della contropzione che la Sampdoria aveva esercitato a giugno. Corvino, in paziente attesa, aveva cominciato a guardarsi intorno sondando piste estere, anche perché la Samp sembrava titubante avendo anche Audero potenzialmente in uscita e non volendosi trovare del tutto scoperta nel ruolo. Decisivo anche il pressing del portiere romano che non voleva scendere in B e soprattutto desiderava tornare a Lecce dove è stato tra i protagonisti della salvezza.