Lecce, ufficiali i rinnovi di Baschirotto e Gendrey: i dettagli

Baschirotto e Gendrey avanti con il Lecce

Baschirotto ha esteso la scadenza del suo vincolo con il Lecce dal 30 giugno 2025 al 30 giugno 2026 con opzione di rinnovo per le successive due stagioni mentre Gendrey, che si apprestava a vivere i suoi ultimi sei mesi con il Lecce sarà un giocatore giallorosso almeno fino al termine della stagione sportiva 2025/2026: opzionato il rinnovo per un altro anno. Il difensore e il terzino continueranno a essere punti fermi per D'Aversa.