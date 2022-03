Milan, aumenta la concorrenza per Botman: ci prova anche il West Ham

Il West Ham è una delle rivelazioni della stagione del calcio inglese. I claret and blue sono in piena corsa per un posto nella prossima Champions League , al netto di un calo di rendimento subito nelle ultime settimane, ma coinciso con la ripresa dell’ Europa League , dove i londinesi hanno appena strappato la qualificazione ai quarti eliminando il favorito Siviglia.

Tra il sogno Champions e il mercato: il West Ham punta in alto

Dopo la poco felice parentesi al Manchester United David Moyes ha quindi saputo rilanciarsi facendo degli Hammers una delle grandi del calcio inglese in grado di lottare alla pari con colossi come Manchester United e Tottenham. L’obiettivo del tecnico e della società è quello di restare ad alti livelli anche nella prossima stagione, a prescindere dalla qualificazione alla prossima Champions League.

West Ham, Botman primo obiettivo per la difesa

Così, come riportato da 'Standard Sport', lo stesso Moyes e i dirigenti del West Ham hanno già iniziato a guardarsi attorno in vista del prossimo mercato estivo e tra gli obiettivi è spuntato anche il nome di Sven Botman. Il centrale olandese classe 2000 in forza al Lille, primo nome sulla lista degli uomini-mercato del Milan per rinforzare la difesa nella prossima stagione, viene visto da Moyes come il giocatore ideale per dare qualità, fisicità e gioventù ad una retroguardia che ha attualmente in Kourt Zouma il proprio leader e che ha perso a metà stagione un riferimento come Angelo Ogbonna a causa di un grave infortunio.

Botman, Lille disposto a trattare dai 30 milioni

“In estate dovremo essere bravi a muoverci sul mercato, la rosa avrà bisogno di alcuni correttivi e in certi ruoli servirà un cambio della guardia” ha dichiarato lo stesso Moyes a Standard Sport. L’asta per Botman, che in Premier piace anche al Newcastle, sembra quindi destinata ad infiammarsi con il Lille pronto a prendere in considerazione solo proposte superiori ai 30 milioni.