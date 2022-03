Milan, il segreto è la difesa: i numeri da record di Kalulu e Tomori

Il Milan si sta avvicinando a grandi passi al sogno scudetto grazie alla solidità che Stefano Pioli è riuscito a dare alla squadra. La crescita esponenziale che il gruppo rossonero ha iniziato dal post lockdown in avanti fa ormai sì che Theo Hernandez e compagni possano ambire ai traguardi più alti, nonostante l’assenza in organico di un centravanti dall’elevato coefficiente di prolificità.

Milan, Kalulu e Tomori sono insuperabili

Una conferma degli elevati livelli di rendimento della retroguardia del Milan arrivano dal sito di 'Squawka.com', che ha schematizzato il rendimento dell’attuale coppia difensiva rossonera formata da Fikayo Tomori e da Pierre Kalulu. L’inglese occupa la sesta posizione nella classifica dei tackles riusciti comprendendo i cinque campionati top in Europa, con il 79%, ovvero 53 interventi su 67. Se questa può già sembrare un’ottima performance, Kalulu ha fatto addirittura meglio con l'83% dei tackle andati a buon fine, ovvero 35 su 42.

Pierre Kalulu, una scommessa riuscita

Numeri di altissimo livello, che rendono merito al lavoro di Pioli e alla scelta del tecnico emiliano di dare fiducia a Kalulu dopo l’infortunio di Simon Kjaer. Il francese è stato preferito a Alessio Romagnoli, il cui futuro dovrebbe essere lontano da Milan, giustificando anche la scelta della società di non intervenire sul mercato di gennaio per tamponare la falla aperta dal grave incidente occorso al danese. In attesa dell’assalto estivo a Sven Botman, l’olandese del Lille primo obiettivo per la difesa per la prossima stagione.