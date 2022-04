Dalla Spagna: "Milan e Inter hanno nel mirino Enzo Fernandez"

Milan e Inter: occhi su Enzo Fernandez

Secondo quanto riportato da 'fichajes.net', l'ultimo in ordine cronologico potrebbe essere Enzo Fernandez. Il centrocampista classe 2001, con ottime prestazioni ha attirato su di sé le attenzioni dei maggiori club europei. Sul calciatore avrebbero messo gli occhi Milan e Inter, le quali sarebbero pronte a sfidare la concorrenza del Real Madrid, che da tempo sarebbe sulle tracce dell'argentino per rinforzare la zona nevralgica. Il River Plate non vorrebbe privarsi del 21enne, ma sarebbe costretto a lasciarlo andare nel caso in cui venisse pagata la sua clausola rescissoria, pari a 25 milioni di euro.

Milan, Inter e Real Madrid: chi è Enzo Fernandez

Enzo Fernandez è un centrocampista centrale che abbina qualità e intelligenza. Il giovane argentino infatti, è abile negli inserimenti e nell'andare al tiro, come dimostrano i 2 gol e i 2 assist messi a segno in 8 partite. Nel River di Gallardo, l'argentino ha ricoperto più ruoli a centrocampo, occupandosi anche della fase difensiva, rivelandosi un vero e proprio jolly, che sembra crescere partita dopo partita.