Inter, gruppo al completo verso il Verona

Continua la preparazione dell' Inter in vista del prossimo impegno di Serie A contro il Verona , in programma a San Siro sabato alle 18:00. I nerazzurri si sono ritrovati ad Appiano Gentile, dove agli ordini del tecnico Simone Inzaghi hanno svolto una nuova seduta di allenamento.

Inter, Lautaro squalificato: scalpita Correa

L'allenatore dell'Inter può finalmente contare sul gruppo al completo, ma contro il Verona dovrà rinunciare a Lautaro Martinez per squalifica. Per sostituire l'argentino, sono pronti Sanchez e Correa, con quest'ultimo che sembra in vantaggio rispetto al compagno cileno. Il Tucu avrà quindi la possibilità di giocarsi le sue carte da titolare, dopo una stagione piuttosto altalenante, condizionata dai tanti infortuni.

Inter, De Vrij insidia D'Ambrosio

Per quanto riguarda la difesa, De Vrij sembra ormai aver smaltito il problema al polpaccio rimediato contro il Liverpool, che lo ha costretto a saltare tre turni di campionato. L'olandese sta recuperando la miglior condizione fisica e potrebbe quindi riprendere posto al centro della difesa, con D'Ambrosio che tornerebbe a sedersi in panchina, nonostante le ottime gare disputate, specie contro la Juventus. Inzaghi ha quindi l'imbarazzo della scelta per la sfida con il Verona, con l'Inter che dopo il successo dello Stadium vuole ritrovare smalto e continuità persi nell'ultimo periodo.