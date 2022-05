"Enzo Fernandez: il Milan cerca di inserirsi nella trattativa con il Benfica"

Milan su Enzo Fernandez: in Argentina cresce l'attenzione

In Argentina, adesso, cresce l'attenzione: Enzo Fernandez potrebbe ritrovarsi al centro di un'asta tra Benfica e Milan, più altre squadre che dovessero inserirsi (si era parlato anche della Juve nelle scorse settimane). Le aspettative sul futuro del giocatore continuano a crescere. A Bola scrive che le Aquile potrebbero tuttavia avere ancora la situazione sotto controllo. C'è stata la trasferta del direttore sportivo del Benfica, Rui Pedro Braz, a Buenos Aires per incontrare sia il giocatore, sia i suoi rappresentanti, sia il River Plate.

Enzo Fernandez al momento non commenta nulla. Se dovesse firmare per il Benfica, che inizia il precampionato il 24 giugno, non potrebbe disputare la Coppa Libertadores tra fine giugno e inizio luglio. Dovesse invece firmare per i rossoneri, farebbe probabilmente in tempo a dare ancora una mano al River.

Enzo Fernandez: piede destro, costa 15 milioni

Enzo Fernandez ha una quotazione di 15 milioni di euro. È un destro, gioca mediano. Nella Coppa Libertadores, quest'anno, in sei presenze ha segnato due gol. Sei, invece le sue reti nelle 14 apparizioni in campionato, più cinque assist. Il giocatore a cui si ispira è l'olandese Frenkie De Jong, è capace di giocare sia in un centrocampo a due, sia a tre, come centrale o come interno. È soprannominato 'El Gordo', perché da ragazzino il fisico non era asciutto come adesso.