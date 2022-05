Milan, fissata la prima amichevole estiva internazionale: contro il Colonia il 16 luglio

Il Milan annuncia ufficialmente la prima amichevole estiva internazionale. Si disputerà contro il Colonia nel locale impianto del "RheinEnergieStadion" (ex Müngersdorfer Stadion) e metterà in palio la Telekom Cup 2022. L'appuntamento è per sabato 16 luglio alle 19 .

Prima amichevole estiva internazionale del Milan: a Colonia il 16 luglio

"Il Milan Campione d'Italia - si legge nel comunicato diramato dalla società rossonera - affronterà il Colonia che ha terminato la stagione al settimo posto della Bundesliga conquistando il preliminare di Conference League. Quella con il club tedesco è solo la prima di una serie di amichevoli estive che vedrà il Milan impegnato in giro per l'Europa in preparazione alla stagione 2022-23. I dettagli delle altre partite verranno annunciati nelle prossime settimane".

Amichevole Colonia-Milan: le informazioni sui biglietti

Sempre per quanto riguarda l'amichevole contro "Die Geißböcke" ("I Caproni") tra la formazione di Steffen Baumgart e quella di Stefano Pioli: "I biglietti - il Milan informa - saranno in vendita a partire dal 31 maggio per gli abbonati del Colonia, dal 7 giugno per i possessori della tessera "Members" del club tedesco, mentre la vendita libera prenderà il via martedì 14 giugno a partire dalle 10 su FC Ticketshop".