Barcellona: Kessié e Christensen non ancora annunciati, ecco perché

Andreas Christensen e Franck Kessié nuovi giocatori del Barcellona. Sì, ma finora nessun annuncio ufficiale da parte del club per i due giocatori in scadenza rispettivamente con Chelsea e Milan. Aspetto che comincia a preoccupare i tifosi blaugrana. Quello che sembrava certo fino a poche ore fa, non lo è più adesso. Probabilmente la situazione si sistemerà nel giro di poco, sta di fatto che - allo stato dell'arte - non è stato possibile registrare entrambi i contratto, insieme al prolungamenti di Sergi Roberto, perché le operazioni - secondo la testata catalana 'Sport' - supererebbero il salary cup interno.