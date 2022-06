Asensio, il Milan sfida la Juve: Maldini chiama Ancelotti

Paolo chiama Carlo e gli chiede di Marco. Una storia che parte dall’Italia e arriva dritta in Spagna, dove c’è fermento per il Mondiale e i talenti di Luis Enrique faranno di tutto, in estate, per trovare una squadra che dia loro spazio e visibilità. Stavolta Maldini non dovrà volare a Ibiza per convincere Theo Hernandez, ma probabilmente sempre alle Baleari, sull’isola di Maiorca, per spiegare il progetto Milan a un giocatore che nel Real Madrid è passato dall’avere un ruolo importante a uno marginale. Nella cavalcata per la vittoria dell’ultima Champions League, Marco Asensio ha giocato solo due volte da titolare. Discorso diverso in campionato, dove è partito dal 1’ per la metà delle gare (19). È sulla sua necessità di un ritorno al ruolo di protagonista che il Milan s’è fatto sotto. La trattativa è cominciata con una telefonata di Maldini ad Ancelotti: «Carlo, ti dispiacerebbe?». E Carletto, da signore qual è, gli ha fatto capire che non ne farebbe un dramma. Il Real Madrid, in quel ruolo, ha Rodrygo, ha scoperto Valverde e potrebbe anche spostare Vinicius, semmai Hazard dovesse tornare quel fenomeno di qualche anno fa sulla fascia sinistra.

Asensio, scadenza 2023 Il Real ha provato a offrire ad Asensio il rinnovo del contratto, ma senza troppa convinzione. Deve cederlo, perché è in scadenza nel 2023 e non può perdere a parametro zero un giocatore di indiscutibile valore. A 26 anni, il maiorchino è ancora nel pieno della carriera, ha avuto un brutto infortunio nel luglio del 2019 (crociato e menisco), ma ora è sano, sta bene, l’ha dimostrato quest’anno nella Liga (10 gol), meno in Champions, dove l’unica rete che ha segnato, di assoluta bellezza, è stata quella del 2-0 all’Inter nella fase a gironi al Bernabeu. A un anno dalla scadenza del contratto, dunque, il Real sa che non può chiedere più di 30-35 milioni di euro. Una cifra che in Premier possono spendere a occhi chiusi: proprio negli ultimi giorni l’Arsenal si accodato al Manchester United, destinazione affascinante dove Marco ritroverebbe i suoi ex compagni Varane e Cristiano Ronaldo. Al Milan, invece, troverebbe una soluzione tattica ideale. Pioli può schierarlo dove quest’anno si sono alternati Saelemaekers e Junior Messias: a destra, col piede invertito, pronto a servire cross per Giroud o chi per lui con quel magnifico mancino che si ritrova.

Juve, non solo Milan Maldini ora dovrà trattare con José Angel Sanchez, direttore generale del Real Madrid, e sondare la disponibilità del giocatore, impegnato fino a ieri sera con la Spagna in Nations League. La concorrenza è spietata, perché al di là dello United c’è la Juventus. Le italiane, a differenza dei Red Devils, gli possono garantire la vetrina della Champions, fattore non da poco in ottica Mondiale. Allegri lo stima e se lo ricorda bene. Fu lo spagnolo a mettere la parola fine sulla finale del 2017 a Cardiff (4-1). Con Chiesa a sinistra, Asensio a destra e Vlahovic al centro, quello dei bianconeri sarebbe un attacco stellare.