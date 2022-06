Calciomercato Milan, De Ketelaere ad ogni costo

MILANO- A fari spenti ma con le idee molto chiare . Il Milan in questi giorni di calma apparente sta lavorando su diversi affari per rinforzare la squadra di Stefano Pioli . Nonostante il contratto non sia stato ancora ufficialmente prolungato, il duo dell’area tecnica sta portando avanti più operazioni contemporaneamente, e uno dei rinforzi più importanti dovrebbe arrivare sulla trequarti . È lì che la squadra rossonera vuole fare un considerevole investimento in termini economici e prospettici. Il giocatore che entusiasma di più Maldini e Massara è Charles De Ketelaere del Club Bruges. È uno dei talenti più brillanti del panorama calcistico europeo, e nell’ultimo anno ha subito anche una trasformazione sotto il piano tattico che lo ha reso molto efficace in area di rigore. Il belga classe 2001 è l'unico giocatore nato a partire dal 2000 con già almeno 15 gol e 15 assist nel massimo campionato belga (19 gol e 16 assist in totale per lui). Numeri davvero importanti che hanno permesso al trequartista di attirare l’attenzione di molte squadre europee.

Relazioni più che positive

Il Milan lo aveva seguito già diversi mesi fa, le relazioni dei scout sono state ottime e fin dal mese di gennaio c’erano stati degli approcci con il suo agente. Nel corso dei mesi De Ketelaere ha convinto sempre di più e ora il Milan spera di prenderlo per aprire un ciclo con lui nel ruolo di numero dieci. De Ketelaere agli inizi della carriera era stato schierato nella posizione di centrocampista centrale, successivamente è stato spostato più avanti e quest’anno addirittura ha giocato come seconda punta in area di rigore. All’occorrenza può fare anche l’esterno destro ma, secondo gli addetti ai lavori, sarebbe un ruolo sprecato per un giocatore dal tocco raffinato e dal suo talento. Ecco perché i rossoneri lo vedrebbero come numero dieci, ma Stefano Pioli ha insegnato che i suoi giocatori possono modificare le loro caratteristiche con il lavoro a Milanello e non sarebbe impossibile per un ragazzo ancora giovanissimo come De Ketelaere.

Il quadro generale

A oggi non è ancora partita una trattativa vera e propria con il Club Bruges, ma la società belga ha fatto sapere tramite gli agenti del giocatore che il prezzo per De Ketelaere sarà oltre 30 milioni di euro. Tra il Milan e i rappresentanti del trequartista non ci sarebbero problemi per un accordo di massima su 5 anni di contratto, l’ingaggio sarebbe comunque importante rispetto a ciò che percepisce dal Bruges, mentre con la squadra che milita nella Jupiler Pro League c’è stata solo una richieste d’informazioni, ma non ancora un’offerta ufficiale. Maldini vuole prima sistemare altre situazioni di mercato e poi dedicarsi interamente a questa operazione. Nel frattempo spera di abbassare le pretese economiche del Bruges ma è consapevole che gran parte del budget estivo potrebbe investirlo proprio per De Ketelaere

C'è pure Lang

Sempre al Bruges c’è un altro elemento che interessa al Milan e si tratta di Noa Lang, esterno sinistro che vorrebbe lasciare la squadra in questa estate per fare il salto di qualità in una big. I rossoneri hanno avuto un colloquio con il suo agente qualche settimana fa ma per ora l’operazione è stata messa in standby, anche perché il Milan nella posizione di esterno sinistro ha sia Ante Rebic ma soprattutto Rafa Leao, elementi fondamentali per il gioco di Pioli. Noa Lang potrebbe essere adattato al ruolo di trequartista ma in quel caso sarebbe la seconda scelta dopo De Ketelaere. L’olandese classe 1999 sarebbe pronto per un’esperienza all’estero e ha già lanciato messaggi chiari al Milan sia sui social che attraversi interviste. Il costo del cartellino potrebbe essere inferiore rispetto a De Ketelaere, secondo gli agenti potrebbe aggirarsi sui 25 milioni di euro e questo darebbe modo al Milan di essere molto incuriosito dall’affare, ma attualmente Lang non sembra essere in cima ai pensieri di Maldini e Massara.