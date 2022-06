"De Ketelaere rifiuta il Leeds: Leicester e Milan ancora in corsa"

Reduce da una sofferta salvezza in Premier League, il Leeds è tra le società protagoniste delle prime battute del calciomercato estivo 2022. Salvata la partecipazione al massimo campionato inglese dopo aver rischiato grosso di tornare in Championship a tre anni di distanza dalla promozione firmata in panchina da Marcelo Bielsa , il club di Elland Road sta dando la caccia ad alcuni dei giovani più in vista del panorama internazionale.

Il Leeds sembra però non voler mollare la presa ed è pronto a rilanciare, nonostante anche il Bruges abbia informato la società inglese che il giocatore non è interessato ad allacciare una trattativa. De Ketelaere sembra voler aspettare segnali da parte di altre società inglesi più prestigiose, come il Leicester, che si è già mosso con l’entourage del fantasista e con lo stesso Bruges, anche se nei sogni del giovane nazionale belga sembra esserci soprattutto il Milan .

Milan, De Ketelaere primo obiettivo per la trequarti

Il Leicester è pronto a fare leva su una tradizione recente che ha visto le Foxes valorizzare diversi talenti del calcio belga, su tutti il centrocampista Youri Tielemans, obiettivo di diversi top club in questa sessione di trattative, oltre all’ex atalantino Timothy Castagne. Quanto al Milan, i rossoneri, sempre in attesa dei rinnovi di Maldini e Massara, sarebbero pronti ad offrire circa 30 milioni per il cartellino del giocatore, contro una richiesta di 40 del Bruges, che punta a tenere in rosa il proprio talento per almeno un’altra stagione, tentazione che sfiora anche il ragazzo per non perdere quota nelle gerarchie del ct del belgio in vista del Mondiale in Qatar.