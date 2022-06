"Il Psg e la 'black list': tra gli esuberi anche l'obiettivo del Milan Diallo"

Che risultati otterrebbe la formazione degli esuberi del Paris Saint-Germain? Una delle curiosità più stuzzicanti per gli appassionati del calciomercato è tradizionalmente legata al livello tecnico delle riserve di diversi top club, che farebbero la fortuna di parecchie società europee.

Il Psg e quella dozzina di giocatori in vendita Dal Manchester City al Real Madrid, passando per lo stesso Psg, si sa che nel calcio di oggi per puntare a vincere tutto serve una panchina d’eccellenza, in particolare nell’era delle cinque sostituzioni, ma in qualche caso l’eccesso di opulenza può creare problemi. Ne sanno qualcosa proprio in casa dei campioni di Francia, dove ad una dozzina di giocatori è già stata comunicata la necessità di trovarsi un nuovo club.

"Leandro Paredes è pronto a restare al Psg" Gli elementi che non rientrano nei piani tecnici della società sono tanti e più di qualcuno fa gola anche ai club italiani. Come Leandro Paredes e Abdou Diallo, rispettivamente centrocampista e difensore il cui tempo sotto la Tour Eiffel sembra finito: l’ex Roma è nel mirino della Juventus, ma si è detto pronto a restare in Francia fino alla scadenza del contratto fissata nel giugno 2023. Caso diverso per il centrale classe ’96, reduce da stagioni con uno scarso minutaggio e tornato ad essere un obiettivo del Milan dopo che è sfumato l’arrivo di Sven Botman, approdato al Newcastle.