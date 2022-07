Milan, De Ketelaere-Sanches, l’ora del rilancio

MILANO-Sarà la settimana del rilancio per il Milan. Dopo aver trattato per diversi giorni con l’agente di Charles De Ketelaere è arrivato il momento dell’offerta al rialzo per convincere il Bruges. Entro metà settimana il Milan recapiterà la nuova proposta economica alla squadra belga per tentare l’assalto al gioiellino del 2001, grande obiettivo di mercato dei rossoneri in questa estate. La dirigenza rossonera ha fretta, vuole subito De Ketelaere e appena metterà sul tavolo del Bruges la nuova proposta vorrebbe una risposta entro massimo dieci giorni. Il primo tentativo non è andato a buon fine, il Bruges ha rigettato la proposta da 20 milioni più bonus, ora i rossoneri dovrebbero salire a 30 milioni, ma non andranno oltre. C’è fiducia dalle parti di Casa Milan che l’offerta possa andare in porto, anche perché De Ketelaere sta continuando a rifiutare altre squadre, e questo mette i rossoneri in una posizione favorevole.

L'attesa per De Ketelaere Il trequartista vuole aspettare Maldini e Massara e per ora ha sempre detto no alle proposte dalla Premier League, specialmente di Leeds e Leicester. Il Milan in quanto blasone non ha eguali, è in piena fase di rilancio in Italia e in Europa e De Ketelaere spera di salire sull’aereo che lo condurrà in Italia. C’è grande attesa da parte dei tifosi milanisti che vedono il giovane belga come una futura stella, un giocatore che possa integrarsi al meglio e alzare la qualità della rosa di Stefano Pioli. D’altronde il Milan con il procuratore Tom De Mul ha già messo le cose in chiaro: offrirà un contratto di cinque anni a 2 milioni a salire, e ha chiesto al trequartista di attendere ancora un po'. Tatticamente sarebbe l’ideale per il Milan perché potrebbe ricoprire sia il ruolo di numero dieci, e dunque si alternerebbe con Brahim Diaz, ma potrebbe anche giocare da esterno destro. Ecco perché De Ketelaere rispetto ad altri profili risulta essere il preferito. Inoltre dal punto di vista dell’ingaggio permetterà al club di affrontare la spesa senza particolari problemi.