Milan, Castillejo va a Valencia da Gattuso: salutati i compagni

L'esterno iberico ha trovato l'intesa con il Valencia sull'ingaggio, e si trasferirà a titolo definitivo : ha già salutato i compagni di squadra a Milanello , e in serata sarà in Spagna per la sua nuova avventura. Castillejo a Milano ha disputato 113 partite tra campionato e coppe, andando a segno 10 volte . Nell'ultima stagione è stato impiegato con il contagocce da Stefano Pioli, che lo ha utilizzato solo in cinque occasioni anche per una serie di infortuni. Castillejo in Spagna ha già giocato nel Malaga e nel Villarreal .

Milan: a Milanello si rivedono Florenzi e Kalulu

Prima seduta della settimana per la squadra di Pioli a Milanello: al gruppo rossonero si sono aggregati anche Kalulu e Florenzi, rientrati dalla vacanze. "Squadra a Milanello questa mattina per colazione, dopo il giorno di riposo concesso dal Mister, prima di scendere negli spogliatoi per la sessione odierna con il gruppo sempre ridotto in attesa del rientro di tutti i nazionali - è la nota della società rossonera -. Rossoneri subito in campo per iniziare con l'attivazione muscolare. A seguire lavoro atletico eseguito con l'ausilio degli ostacoli e degli elastici. L'allenamento è proseguito con il gruppo impegnato in alcuni torelli a tema che hanno preceduto il lavoro sul possesso e una serie di esercitazioni tecniche focalizzate sulle conclusioni. Prima di rientrare negli spogliatoi, consueta partitella su campo ridotto".