Calciomercato Milan, Castillejo punta alla Spagna

MILANO – Sfoltire la rosa per recuperare risorse per il mercato in entrata, ma anche per liberare spazio per i nuovi innesti. L’idea di Maldini e Massara, insomma, è quella di avere un organico ottimizzato, senza esuberi e con elementi che, di fatto, sono fuori dal progetto. L’esempio della scorsa stagione è quello di Castillejo, impiegato in tutto 5 volte, l’ultima delle quali a dicembre. L’esterno vorrebbe tornare in Spagna, ma serve l’offerta giusta. Chissà che non diventi un'opportunità il Valencia dove ritroverebbe Gattuso.

In Turchia

Intanto ieri è stato ufficializzato il trasferimento a titolo definitivo di Duarte al Basakehir, ovvero il club dove aveva giocato nell’ultimo anno e mezzo. Il club rossonero dovrebbe incassare circa 2 milioni di euro, con una minusvalenza più o meno della stessa cifra, visto che il difensore, acquistato nell’estate 2019 dal Flamengo per 10,6 milioni, era a bilancio per poco più di 4. Concluso anche il passaggio in prestito di Colombo al Lecce, che avrà il diritto di riscatto, mentre il Milan manterrà la possibilità di controriscattarlo.

Via in anticipo

Per il resto, si lavora per sistemare Caldara, che, dopo l’annata al Venezia, potrebbe approdare allo Spezia. Il club ligure aveva sondato il terreno pure per Daniel Maldini, ma alla fine dovrebbe spuntarla il Verona. Un caso particolare è quello di Bakayoko, su cui il Milan non fa più affidamento, nonostante il secondo anno di prestito dal Chelsea. Può andare via in anticipo, ma serve individuare prima una nuova squadra. E, nelle ultime ore, si sarebbe fatto avanti il Marsiglia. In bilico, infine, anche il destino di Ballo Tourè.

Avanti col lavoro

Ieri, prima giornata con doppio allenamento a Milanello. Oggi, invece, si tornerà al programma solito, quindi con un’unica seduta al mattino. Il mirino è già puntato a sabato prossimo, quando ci sarà la prima uscita stagionale contro il Colonia.