Mercato Milan: stretta per De Ketelaere, speranza Sanches

MILANO - Ulteriori passi avanti per Charles De Ketelaere sono stati fatti pure nella giornata di ieri, piccoli ma significativi. Il dialogo tra il Milan e il Bruges va avanti senza fronzoli, si tratta ad oltranza per arrivare ad un accordo prima possibile. L’offerta è stata migliorata ma serve ancora uno sforzo e la proposta finale potrebbe partire da un momento all’altro, ecco perché la fiducia in via Aldo Rossi è crescente.

Milan al telefono con il Lilla: si tratta Renato Sanches Intanto dalla Francia potrebbero arrivare notizie significative per i rossoneri perché il Psg non ha ancora affondato il colpo per Renato Sanches e questo lascia ancora delle possibilità per il centrocampista. I rossoneri ci sperano e stanno continuando ad avere telefonate con il Lilla, che avrebbe anche accettato la proposta da dieci milioni del Milan. Manca però l’accordo con il giocatore. Dal Psg è in uscita Abdou Diallo, difensore che interessa a Maldini e Massara soprattutto perché può essere utilizzato sia da centrale che da terzino sinistro come vice Theo Hernandez. I parigini non lo convocheranno per la tournée estiva, proprio per spingerlo ad accettare nuove proposte, e il Milan resta sullo sfondo. Servirebbe però un aiuto del Psg sull’ingaggio del senegalese. L’operazione si potrebbe concretizzare solamente in prestito.