Milan, ufficiale la cessione di Castillejo al Valencia

"AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Samuel Castillejo Azuaga al Valencia CF - si legge nella nota - Il Club ringrazia Samu per la professionalità e l'impegno dimostrati in questi anni e gli augura le migliori soddisfazioni professionali e personali”. L’esterno spagnolo ritroverà quindi in Spagna l’allenatore che lo ha accompagnato nei primi passi nel calcio italiano nella stagione 2018-’19 , quando l’allenatore dei rossoneri era proprio Rino Gattuso, il tecnico che più ha dato fiducia a Castillejo, impiegandolo per 40 volte totali tra campionato (31) e Europa League.

Samu Castillejo e il "marchio" sullo scudetto

Il classe ’95 torna nella Liga dopo gli esordi con il Malaga e le tre stagioni con il Villarreal che lo posero alle attenzioni delle big del calcio europeo. La sua avventura nel Milan si chiude dopo quattro stagioni, 113 presenze complessive condite da 10 gol e un titolo, lo scudetto vinto nello scorso maggio seppur al termine di una stagione da comprimario, nella quale Castillejo, che non è riuscito a debuttare in Champions League, ha disputato solo cinque partite per 122 minuti totali, lasciando però una traccia importante in due gare: nella rocambolesca rimonta contro il Verona lo spagnolo si è procurato il rigore del momentaneo 2-2 per poi propiziare l'autogol di Gunther, mentre a Udine ha servito allo scadere l'assist del pareggio a Ibrahimovic. Quattro punti risultati pesantissimi nella corsa allo scudetto.