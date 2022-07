Calciomercato Milan, per De Ketelaere il Bruges gioca al rialzo

MILANO - Difficile non interpretare la mossa del Bruges come un messaggio al Milan. Del resto, se la panchina su cui era rimasto seduto sabato scorso per tutti i 120’ dell’amichevole con il Copenaghen era sta registrata come un segnale positivo per il Diavolo, il fatto che De Ketelaere, ieri pomeriggio, abbia invece giocato da titolare il primo tempo del match con l’Utrecht – 45’ in tutto, conditi dall’assist per il gol di Lang – non può che essere un elemento di segno opposto. Ovvero che il Bruges voglia mettere in chiaro come la nuova offerta rossonera, vale a dire 28 milioni più 3 di bonus (la prima arrivava “soltanto” a 20), non sia ancora sufficiente per chiudere l’operazione. A suffragare tale ipotesi c’è pure il fatto che De Ketelaere, fino a martedì, non avrebbe dovuto scendere in campo né ieri contro l’Utrecht e nemmeno domenica prossima nella Supercoppa contro il Gent. Invece, secondo quanto rimbalza dal Belgio, il gioiellino di Bruges sarà regolarmente a disposizione anche per la prossima gara.

De Ketelaere, messaggio al Milan Attenzione, però, un segnale negativo non significa che l’affare rischi di naufragare. Semplicemente si tratta di una fase della trattativa in cui le parti si stanno scambiando schermaglie. Il Milan, ottenuta la preferenza del giocatore, consolidata da un accordo per un quinquennale da 2,5 milioni a stagione, vuole spuntare le condizioni migliori, così da conservare risorse per le altre necessità di mercato. Il Bruges, invece, dopo aver ricevuto un’offerta dal Leeds da 30 milioni più 7 di bonus, ora fatica ad accettare di incassare di meno, “solo” perché De Ketelaere ha ormai scelto il Milan come sua destinazione preferita, scartando la Premier, non avendo in mano la proposta di una big inglese. I numeri, comunque, non sembrano così lontani, quindi è probabile che un doppio sforzo produca la fumata bianca. L’unica incertezza, probabilmente, riguarda i tempi. Il Milan, evidentemente, vorrebbe chiudere in fretta, mentre il Bruges può permettersi di temporeggiare ancora un po’. Nella speranza, magari, che il Leeds, avendo appena venduto Raphinha al Barcellona, possa ulteriormente alzare la posta.