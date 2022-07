Milan, ufficiale: Ibrahimovic rinnova per un altro anno

Zlatan Ibrahimovic, dal lago di Garda dove sta proseguendo la fisioterapia per recuperare dall'operazione al ginocchio, ha rinnovato per un altro anno il suo contratto con il Milan. Resta così fino a giugno 2023, guadagnando 1,5 milioni di euro più bonus legati a gol e presenze. Probabilmente, Pioli potrà avere a di nuovo a disposizione lo svedese a gennaio 2023, dopo la sosta per il Mondiale in Qatar.

Ibrahimovic: sarà leader prima fuori e poi in campo Non potendo aiutare i compagni di squadra in campo, per i primi mesi di campionato Ibrahimovic avrà il ruolo di leader fuori dal rettangolo verde, sarà uomo spogliatoio, un po' come nel finale della scorsa stagione e durante la festa scudetto per la conquista del 19esimo titolo tricolore da parte del Milan. Proprio pochi giorni dopo quella sfilata per le vie di Milano, Ibra decise di mettere fine alle sofferenze al ginocchio sottoponendosi all'operazione chirurgica.