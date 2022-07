"Blitz di Maldini in Belgio per De Ketelaere: il Milan vuole chiudere"

Il Milan ha fretta di chiudere per Charles De Ketelaere , ma la trattativa ancora non si è sbloccata in maniera decisiva. Il Bruges continua infatti a opporre resistenza, volendo monetizzare il più possibile dall'eventuale cessione del suo talentino. Dunque, secondo la testata belga HLN, il DS Paolo Maldini avrebbe deciso in queste ore di recarsi personalmente in Belgio per sciogliere l'ultimo nodo che divide il Milan dal trovare un accordo con la dirigenza del Club belga.

Il piano di Maldini per strappare De Ketelaere

Nonostante abbia espresso chiaramente la sua volontà di trasferirsi al Milan, Charles De Ketelaere è ancora a tutti gli effetti un giocatore del Club Brugge, al quale è legato fino al 2024. Pertanto, la società belga non sembra disposta a fare sconti: fin quando non verrà formulata un'offerta da 35 milioni di euro di parte fissa, sarà difficile trovare un accordo. Il Milan finora non è andato oltre i 30 milioni più bonus, ma Paolo Maldini conta di riuscire a convincere il board del Bruges con il suo imminente approdo in Belgio. Il Milan vuole fare chiarezza sull'effettiva possibilità di concludere l'affare, in seguito alla formulazione di un'ultima offerta, migliorata e definitiva. Sempre HLN scrive che i nervi starebbero salendo in Via Aldo Rossi e che Maldini spera di forzare una svolta nella trattativa per De Ketelaere.

Non solo Milan: su De Ketelaere c'è anche il Leeds

Tuttavia, in contrasto sia con il Milan sia con l'entoruage di De Ketelaere, il Club Brugge non ha assolutamente fretta: a tre settimane dalla prima offerta rossonera, la cifra desiderata di almeno 35 milioni di euro non è ancora stata raggiunta dal Milan, mentre un Club di Premier League avrebbe offerto anche di più per il promettente trequartista. Il Leeds infatti ha proposto 40 milioni di euro, soldi che fanno gola ai vertici del Bruges. L'arrivo di Maldini, in tal senso, ha lo scopo di assicurarsi che non si voglia tirare troppo la corda, aprendo un'asta per il giocatore, che avrebbe già scelto Milano come sua prossima destinazione. Però, d'altro canto, il Milan sarà per forza di cose costretto ad aumentare la sua offerta, arrivando almeno a quota 35 milioni.