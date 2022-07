Maldini, amore per il Milan: lucchetto sulla riproduzione del Ponte Hohenzollern

Il Milan riparte da Giroud

La squadra di Pioli ha vinto per 2-1 la seconda amichevole stagione, la prima in campo esterno, sul campo del Colonia, formazione di Bundesliga. Mattatore Olivier Giroud, autore di una doppietta, ma buone indicazioni, come in occasione del debutto contro il Lemine Almenno, sono arrivate anche da Yacine Adli. Al seguito della squadra ha viaggiato anche lo stesso Maldini, nonostante le trattative di mercato che lo vedono impegnato su più fronti in queste ore insieme al ds Massara.