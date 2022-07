Sanches, parla il presidente del Lille: "Andrà al Psg o al Milan"

Sono ore caldissime per il mercato del Milan. Dopo l’innesto di Divock Origi a parametro zero, finora unico volto nuovo della rosa rossonera insieme a quelli di Yacine Adli e Tommaso Pobega, rispettivamente acquistato già nel gennaio 2021 dal Bordeaux e di ritorno dal prestito al Torino, la coppia Maldini-Massara è al lavoro per consegnare due rinforzi di spessore a Stefano Pioli nel minor tempo possibile.

Milan, si accelera per De Ketelaere e Sanches I nomi sono noti, quelli di Charles De Ketelaere e di Renato Sanches, un trequartista di qualità adattabile in più posizioni alle spalle della prima punta e un centrocampista destinato a raccogliere l’eredità di Franck Kessie. Per il belga del Bruges Maldini e Massara sono in missione in Belgio con l’obiettivo di chiudere la lunga trattativa, mentre per Sanches a fare chiarezza è stato il presidente del Lille Olivier Letang, che ha parlato del futuro del portoghese a margine della presentazione del nuovo acquisto Mohamed Bayo.