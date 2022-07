Milan su De Ketelaere, Maldini dopo il blitz: “Proviamo a chiudere”

Il Milan non strappa ancora in sì del Bruges per Charles De Ketelaere, il trequartista che la dirigenza vuole regalare a Stefano Pioli, ma c'è fiducia nell'ambiente rossonero. Paolo Maldini, insieme a Ricky Massara, è stato oggi in Belgio per un faccia a faccia con la dirigenza belga. Appena tornati a Linate, i due sono stati intercettati dai giornalisti e Maldini si è espresso piuttosto positivamente sull'andamento della trattativa.