Bruges, "assist" al Milan: De Ketelaere non convocato per la prima di campionato

Inaspettatamente sconfitto in amichevole in Ungheria contro lo Zalaegerszegi, il Milan chiude il suo sabato pomeriggio con una buona notizia in arrivo dal Belgio: Charles De Ketelaere non è stato convocato dal tecnico del Bruges Carl Hoefkens per la prima di campionato contro il Genk, in programma domenica 24 luglio alle ore 13.30.