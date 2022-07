"Renato Sanches, il Psg vuole l'accordo entro mercoledì"

Non si è ancora chiusa la telenovela Renato Sanches: il centrocampista portoghese corteggiato negli ultimi mesi dal Milan spinge per il trasferimento al Paris Saint Germain, che ancora non è riuscito a trovare l'intesa con il Lille, a differenza dei rossoneri. Secondo L'Equipe potrebbero arrivare sviluppi importanti nelle prossime 48 ore.