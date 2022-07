“Renato Sanches rifiuta il Milan, vuole solo il Psg”

Renato Sanches si sarebbe impuntato: niente Milan . Il centrocampista portoghese vorrebbe infatti trasferirsi a Parigi, al Paris Saint Germain , dove ritroverebbe il suo vecchio allenatore, Galtier . A scriverlo è il quotidiano lusitano Record che aggiunge come il Milan abbia raggiunto un accordo con il Lille , al momento però vanificato dalla volontà del giocatore.

Record va anche oltre: nei prossimi giorni infatti ci dovrebbe essere l'ufficialità del passaggio da Renato Sanches dal Lille al Psg. Il Milan, dopo Botman che alla fine ha scelto il Newcastle , sarebbe dunque beffato per la seconda volta in questa sessione di calciomercato.

Questa notizia viene in realtà confermata anche sul versante francese. Rmc Sport parla infatti di una trattativa ben avviata tra le due società francesi. L'ex Bayern Monaco, dunque, rimarrebbe in Francia nonostante le forti avances rossonere che partono da molto lontano. Renato Sanches non avrebbe detto solo ai soldi del Psg, ma anche al progetto tecnico guidato dal suo tecnico al Lille, Galtier.

In questa estate pare dunque essersi spezzato il forte legame tra Milan e Lille, che negli anni scorsi ha portato diversi calciatori in rossoneri. Sia Botman sia Renato Sanches hanno scelto altri lidi, entrambi provenienti proprio dalla squadra francese che due anni fa riuscì a vincere il titolo di Ligue 1.