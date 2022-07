"Bruges-Milan, altra fumata nera per De Ketelaere"

Il giorno dell’amichevole contro il Wolfsberger, quattro giorni dopo il ko contro lo ZTE in Ungheria, non sarà, salvo colpi di scena, quello della chiusura dell’ affare De Ketelaere per il Milan.

"De Ketelaere, il Bruges chiede di aumentare la parte fissa"

Sembrava potersi trattare dello scatto giusto per chiudere la trattativa dell’estate e avvicinare De Ketelaere alla rosa di Stefano Pioli, ma pochi minuti dopo si è appreso come neppure il passo in avanti effettuato dal Milan, disposto a investire tre milioni in più per il cartellino del trequartista, ha accontentato la dirigenza del Bruges. Secondo quanto riportato da 'Hln.be', per cedere il proprio gioiello i belgi chiedono uno sforzo ulteriore sul pagamento fisso, non ritenendo sufficiente per sacrificare De Ketelaere il salto in avanti fatto dal Milan relativamente alla parte variabile. Insomma, i campioni d’Italia sembrano avere ancora a disposizione un ulteriore match point, dal momento che l’intesa sulla valutazione del giocatore c’è, 35 milioni, ma va rimodulato il rapporto tra pagamento immediato, o comunque garantito, e parte flessibile, legata al rendimento della squadra e del giocatore.

Milan, Ziyech resta l'alternativa a De Ketelaere

Resta da vedere se in casa rossonera si vorrà assecondare la nuova richiesta del Bruges, come pare probabile, o se si virerà in via definitiva verso un altro obiettivo, che potrebbe essere Hakim Ziyech del Chelsea. Secondo la stessa fonte non sono previsti aggiornamenti nelle ultime ore e la deadine definitiva resta quella che Bruges e Milan si erano già date dopo l’incontro di Lugano, ovvero domenica 31. Il Milan ha già raggiunto da tempo un’intesa di massima con il giocatore sulla base di un contratto di cinque anni da 2,3 milioni netti a stagione più bonus.