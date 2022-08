Il Chelsea beffa il Milan: preso Chukwuemeka dall'Aston Villa

Nelle ore in cui Charles De Ketelaere si è finalmente materializzato a Milano per sottoporsi alle visite mediche propedeutiche alla firma sul contratto che lo legherà al Milan per i prossimi cinque anni, i rossoneri vedono ufficialmente sfumare un importante obiettivo a centrocampo.

Carney Chukwuemeka, il talento dell'Inghilterra Under 19

“Al 18enne – si legge nella nota del Chelsea - è stato concesso il permesso di recarsi a Londra per discutere di entrambi i termini personali e sottoporsi a visite mediche”. Non sono stati resi noti in via ufficiale i termini economici di una trattativa che i Blues sono evidentemente stati bravi a tenere nascosta fino all’ultimo, ma secondo quanto riportato da 'The Athletic' per il talento prodotto del vivaio, il più giovane debuttante nella scorsa edizione della Premier League, il Chelsea ha investito 24 milioni, cifra in linea con le richieste dell'Aston Villa, nonostante il giocatore avesse il contratto in scadenza nel giugno 2023.