"Ziyech deluso dal Milan: agente a caccia di altre soluzioni"

Tuttavia nelle ultime ore dall’Inghilterra sono tornate a circolare voci su un possibile ritorno di fiamma dei rossoneri per Hakim Ziyech . L’esterno offensivo marocchino del Chelsea ha rappresentato per diverse settimane l’alternativa principale allo stesso De Ketelaere, pur avendo i due giocatori caratteristiche differenti, ma alla fine i dirigenti rossoneri hanno preferito puntare sul belga, investendo molto di più a livello di cartellino, ma risparmiando sul piano dell’ingaggio.

"I piani del Chelsea: via Ziyech per Aubameyang"

Ora l’attenzione della coppia Maldini-Massara sembra essere rivolta soprattutto su difesa e centrocampo, ma l’associazione di ritorno tra i campioni d’Italia e Ziyech è legata alla volontà del Chelsea di liberarsi dell’ex Ajax, che non rientra più nei piani di società e allenatore, e dalla cui cessione potranno essere ricavati fondi per l'acquisto di Pierre Emerick Aubameyang, il centravanti di ruolo che attualmente manca alla rosa dei Blues e a propria volta esubero al Barcellona.

"Hakim Ziyech deluso dal Milan"

Ziyech, tuttavia, come riportato dall’'Evening Standard', sarebbe deluso dall’approccio “troppo morbido” del Milan e avrebbe già dato mandato al proprio agente di trovare soluzioni alternative. Evidentemente i rossoneri dopo l’acquisto di De Ketelaere non vogliono forzare la mano per un affare preso in considerazione solo come eventuale ciliegina di fine mercato. Ziyech sembra però avere altre esigenze, pertanto le strade del marocchino e dei campioni d’Italia non sembrano potersi incrociare. Almeno a breve…