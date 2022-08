"Il Benfica respinge l'assalto del Milan per Morato"

La sessione estiva di calciomercato si avvicina alla sua chiusura, e il Milan sta scandagliando il mercato alla ricerca di rinforzi in difesa. Secondo quanto riporta il quotidiano portoghese Record, i rossoneri si sarebbero interessati al centrale brasiliano del Benfica, Morato , trovando però un muro da parte della società lusitana.

"Morato, no secco del Benfica al Milan"

Gli emissari del Milan si sarebbero fatti avanti di recente per il difensore sudamericano, nome completo Felipe Rodrigues da Silva, cresciuto nelle giovanili del San Paolo e al Benfica dal 2019. Il presidente delle Aquile Manuel Rui Costa, grande ex dei rossoneri, ha però seccamente rifiutato qualsiasi approccio per il giocatore 21enne: il Benfica vuole trattenerlo fino al termine della stagione, quando il valore del suo cartellino sarà probabilmente lievitato dopo un anno da titolare.