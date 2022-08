"Milan, Tanganga si allontana: il Nottingham Forest prepara 20 milioni"

Cifre altissime per il Diavolo campione d'Italia che però, come accade ormai da anni per tutti i club italiani, si trova in difficoltà quando, sulla propria strada di calciomercato, incrocia la concorrenza di una società di Premier League. Anche se si tratta di una neopromossa come il Forest. D'altra parte, occorre fornire Stefano Pioli di un nuovo difensore, che manca dopo il trasferimento alla Lazio di Alessio Romagnoli .

Milan, il Tottenham vuole liberarsi di Tanganga a titolo definitivo

Tanganga, classe 1999, non è mai stato convocato in gare ufficiali da Antonio Conte dall'inizio della stagione 2022-2023 a oggi. L'anno scorso ha invece totalizzato 11 apparizioni in Premier, una in FA Cup, 4 in Coppa di Lega e 3 in Conference League. Il Tottenham vorrebbe liberarsene a titolo definitivo, già in questa sessione di mercato. E, di fronte alla proposta del Forest, la strada si fa decisamente in salita per il Milan.