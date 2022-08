“Kakà sta per ultimare il corso di allenatore”

Kakà sta per ultimare il corso per diventare allenatore con l'obiettivo di iniziare la nuova carriera a inizio 2023, subito dopo la conclusione dei Mondiali in Qatar . Lo scrive Globo . A maggio l'ex fuoriclasse del Milan ha completato il corso della Cbf Academy ottenendo la licenza A, certificazione richiesta per chiunque voglia allenare.