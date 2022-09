Leao, la clausola che ha frenato il Chelsea: il Milan prepara un rinnovo d'oro

MILANO - Per la definitiva consacrazione di Rafael Leao serviva una serata memorabile nel derby di Milano. L’Inter fino a sabato sera non era stata inserita ancora nell’elenco delle vittime del portoghese e nel weekend Rafa ha rimediato nel miglior modo possibile. Due gol e un assist contro la squadra di Simone Inzaghi, una partita da protagonista assoluto e la dichiarazione pubblica che pure quest’anno Leao lotterà per confermarsi miglior giocatore del torneo. L’anno scorso è stato decisivo per lo scudetto, in questo campionato viaggia già con la media di tre gol e due assist in cinque giornate. Solamente conferme per l’esterno sinistro del Milan, il primo giocatore portoghese ad avere trovato il gol nella storia del derby della Madonnina considerando tutte le competizioni. Ma quando gioca in casa Rafa ha una marcia in più e i numeri sono addirittura incredibili. Basti pensare che tutti gli ultimi 10 gol messi a segno da Leao in Serie A sono arrivati a San Siro: tre in più rispetto a quelli realizzati dal portoghese in tutte le 16 precedenti realizzazioni nel massimo torneo. È come se Rafa assorbisse l’energia del pubblico di casa e la trasformasse in gol. Il numero diciassette rossonero non solo è fondamentale in area di rigore ma è indispensabile pure per i compagni. Infatti ha preso parte a 12 gol (6 reti, 6 assist) nelle ultime 11 partite di Serie A: nel periodo dallo scorso 15 aprile, nessuno ha fatto meglio (a 12 anche Lautaro Martinez).