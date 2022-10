Rinnovo Leao: terminato l'incontro a Casa Milan, le novità

Oggi i primi ad arrivare nella sede del Milano sono stati Paolo Maldini e Frederic Massara . Dall'altra parte ci sarebbero dovuti essere i rappresentanti di Leao e il padre del giocatore. Nel pomeriggio, però, sono arrivati solamente l'avvocato del portoghese e un collaboratore, non si è presentato il padre: non sono arrivate spiegazioni per questo forfait.

Il summit è durato circa un'ora, le parti si sonio lasciate con la promessa di rivedersi. Siamo probabilmente davanti a una trattativa lunga e difficile, Leao ha il contratto in scadenza nel 2024, il che vuol dire che senza accordo già l'estate prossima il Milan dovrebbe pensare a una cessione per non perderlo poi a parametro zero. Ma nessuno oggi pensa a questa eventualità, c'è fiducia. Alla fine dell'incontro, Maldini ha lasciato Casa Milan, Massara si è trattenuto ancora in sede.