Ziyech, con una frase alimenta i sogni del Milan

Nel Chelsea trova poco spazio per cui potrebbe presto cambiare aria. E il Milan è da tempo che gli fa la corte e a gennaio potrebbe essere finalmente il momento giusto per il matrimonio tra il marocchino Hakim Ziyech e i rossoneri. Anche durante i Mondiali , al centrocampista è stato chiesto quale sarà il suo futuro e la sua risposta potrebbe alimentare ulteriormente le speranze del Diavolo di metterci le mani sopra.

Rispondendo ai giornalisti di Nos sul suo futuro, è stato quantomai possibilista: “Un trasferimento a gennaio? Difficile da dire. Non so cosa succederà quando riaprirà il mercato. È il calcio, è difficile da dire”. Maldini & Co. probabilmente stanno già lavorando sotto traccia per regalare a Stefano Pioli un altro importante tassello.