Leao irrompe ai Mondiali: gol lampo e debutto da record

È un giovedì memorabile per Rafael Leao, che vive il debutto perfetto ai Mondiali di Qatar 2022: entrato al 77' per Ruben Neves, l'attaccante del Milan ha trovato il suo primo gol nella rassegna iridata appena tre minuti dopo, al suo primo pallone toccato. Una rete poi rivelatasi decisiva per la vittoria per 3-2 del Portogallo sul Ghana.