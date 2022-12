"Bennacer: il Liverpool incontra l'agente e prepara l'offerta al Milan"

Aumentano le pretendenti per Ismael Bennacer , elemento fondamentale del centrocampo del Milan , in scadenza nel 2024 . Proprio in queste settimane il direttore tecnico dei rossoneri Paolo Maldini sta negoziando con l'entourage del giocatore il rinnovo del contratto per mettersi al riparo da possibili offerte dall'estero, ma non si fermano le indiscrezioni: secondo Relevo, anche il Liverpool sarebbe interessato al nazionale algerino.

"Bennacer, Liverpool pronto ad un'offerta"

I Reds, al lavoro per rinforzare il proprio centrocampo, avrebbero in programma entro la fine dell'anno un incontro con l'agente del giocatore, con cui vorrebbero intavolare una possibile trattativa, e sarebbero pronti ad avanzare un'offerta al Milan. Bennacer fa parte di un elenco di calciatori richiesti da Klopp per fortificare la mediana, in cui figurano anche due stelle assolute dei Mondiali come Enzo Fernandez e Jude Bellingham. Il centrocampista rossonero è anche nel mirino del Chelsea, che per ora è rimasto alla finestra.