Milan, Origi ancora ko per un risentimento muscolare

Origi ancora ko e adesso è a rischio il primo match del 2023 contro la Salernitana . L'attaccante belga, nell'amichevole persa dal Milan 4-1 contro il Liverpool (con i campioni d'Italia in carica che si devono accontentare del successo ai calci di rigore dopo i 90' regolamentari), non è sceso in campo per un risentimento muscolare, accusato durante la sfida contro la capolista della Premier Arsenal qualche giorno prima.

Origi da valutare i prossimi giorni

Adesso, i prossimi giorni saranno decisivi per capire le condizioni di Origi, non fortunato dal punto di vista fisico. L'attaccante sarà infatti sottoposto a nuovi esami strumentali, in modo da valutare meglio l'entità del problema. In questa stagione con il Milan, il belga ha collezionato finora 14 presenze tra Serie A e Champions League, realizzando una sola rete in campionato.