Maldini: "Vittoria della determinazione. Scudetto? Napoli super, ma ci crediamo"

Milan-Fiorentina, rabbia viola con il Var

Sembrava tutto facile per i rossoneri dopo il gol di Leao al secondo minuto, ma poi è venuta fuori la Fiorentina, capace di mettere sotto il Milan sul piano del gioco per tutto il primo tempo. Ripresa più equilibrata, poi il leggero calo degli ospiti e i cambi di Pioli decidono il risultato insieme a quel pizzico di fortuna che ha fatto esplodere di gioia San Siro attraverso l’autorete di Milenkovic e di rabbia la Fiorentina per il contrasto Rebic-Tatarusanu considerato valido da Sozza e dal Var, come quello tra Amrabat e Bennacer a inizio azione.

"Abbiamo vinto col cuore"

A fine partita niente intervista per Stefano Pioli, che non ha parlato causa motivi personali, così ai microfoni di DAZN si è presentato il direttore dell'area tecnica del Milan Paolo Maldini, che ha sottolineato l'importanza della vittoria nonostante la prestazione non brillante offerta dalla squadra: "Non abbiamo giocato bene, in modo armonioso come abbiamo sempre fatto in questo 2022, nell'ultimo periodo ci sono mancate le energie, ma alla fine contava vincerla e ce l'abbiamo fatta con tanta determinazione e tanta forza di volontà. Nel finale potevano segnare entrambe le squadre, ma per noi pareggiare sarebbe stata una mezza sconfitta. Se non avessimo vinto sarebbe cambiato tutto, il modo di vivere la pausa e anche la preparazione. Pensiero al Mondiale? Non credo, abbiamo pochi giocatori che andranno in Qatar, Giroud corre dall'inizio alla fine e non si risparmia mai".

Maldini: "Il Napoli sta volando, ma non ci arrendiamo"

Maldini ha poi rimarcato la marcia del Napoli, ma anche la volontà del Milan di lottare fino alla fine per confermarsi campione d'Italia: "Abbiamo due punti in meno rispetto all'anno scorso, siamo in linea, a parte la partita di Torino in cui abbiamo sbagliato interpretazione. Il Napoli sta facendo grandi cose, vedremo cosa succederà dopo la sosta, ma noi ci crediamo e ci crederemo fino alla fine: l'anno scorso prima del derby eravamo a -7. Certo sappiamo che dobbiamo crescere". Una battuta poi sul difficile inserimento di De Ketelaere, ancora in panchina, e sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic: "Per il momento si può dare solo un giudizio parziale, sapevamo che l'inserimento non sarebbe stato semplice, ma abbiamo già vissuto i casi di Leao e Tonali che hanno faticato nella prima stagione. Aspetiamo Charles come aspettiamo Origi, hanno tutto per essere determinanti per noi. Zlatan sta bene, speriamo di riaverlo a gennaio".