Milan, Leao firma venerdì e si va avanti con Diaz

Il giorno ufficiale è stato segnato in rosso sul calendario, quasi come se fosse una festa. E in effetti ci sarebbe molto da festeggiare al quarto piano di Casa Milan perché i rossoneri sono riusciti a trattenere Rafael Leao, rinnovando un contratto difficilissimo . L’ufficialità per il prolungamento del talento portoghese arriverà nella giornata di venerdì 26 maggio, un colpo importante per la società milanista che ad un certo punto hanno anche temuto di perdere il giocatore. Ma il lavoro ai fianchi sul giocatore, costante, di Paolo Maldini e Frederic Massara è stato prezioso, poi il nodo finale è stato sciolto grazie alla mediazione di Giorgio Furlani con il Lilla, in quanto i francesi hanno pagato l’intera cifra della multa di Leao allo Sporting Lisbona. Il Lilla infatti era stato già condannato in solido per risarcire il club portoghese dopo la fuga di Leao nel 2018, e pagando la multa ha chiuso la questione una volta per tutte .

Leao, il nuovo contratto

Leao rinnoverà il contratto per cinque stagioni e avrà un importante aumento salariale. Passerà da 1,5 milioni attuali a 5 milioni di euro netti più bonus facilmente raggiungibili. Inoltre nel suo contratto ci sarà una clausola da 175 milioni di euro, attivabile sono nei primi quindici giorni del mese di luglio. Rafa ha sempre voluto rinnovare con il Milan, l’ostacolo vero di questa operazione è sempre stato il risarcimento da circa 20 milioni (in condivisone con il Lille) da pagare allo Sporting. Una volta risolta la questione tra club, il prolungamento è arrivato in poco tempo. L’attaccante ha rifiutato diverse proposte all’estero, in particolare il Chelsea in Premier League si era fatto avanti con un’offerta allettante sia per il Milan che per il giocatore sul finire della scorsa estate. Ma il club rossonero ha resistito ed è andato avanti per la propria strada, rischiando molto, ma portando avanti la propria filosofia. Venerdì ci sarà l’annuncio ufficiale di un matrimonio che Leao e il Milan hanno sempre voluto. Il giocatore in questi anni è migliorato anche sotto il profilo realizzativo. L’anno passato 11 gol in serie A, in questa stagione sono già 13 con due partite ancora da disputare per migliorare il bottino.

Brahim Diaz, la situazione

Concluso il capitolo Leao, il Milan nei prossimi giorni si concentrerà sull’acquisto di Brahim Diaz. L’idea della dirigenza è di confermare la presenza in squadra dello spagnolo in modo definitivo dopo tre anni di prestito. La trattativa non sarà semplice perché il Real Madrid, proprietario del cartellino, chiede attorno ai 30 milioni di euro per vendere definitivamente Brahim. I rossoneri invece sarebbero disposti ad arrivare a 18-20 milioni per il 23enne di Malaga. Nei prossimi giorni sono previsti incontri per trattare sia con il giocatore che con la squadra della capitale spagnola. Se l’operazione non dovesse andare a buon fine, il Milan prenderà un altro trequartista da affiancare a De Ketelaere, e il nome di Daichi Kamada è sempre attuale. Il ventiseienne giapponese arriverebbe a parametro zero dopo l’esperienza in Germania con la maglia dell’Eintracht Francoforte.