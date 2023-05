Milan-Sampdoria 5-1: show di Giroud, Pioli 'pressa' Inter e Lazio

MILANO - Sfumato il sogno di giocarsi la finale di Champions League con il doppio ko in semifinale contro l'Inter non resta che il campionato al Milan per riconquistarsi un posto nell'Europa che conta per la prossima stagione. Contro la Sampdoria a San Siro servivano così una vittoria e una reazione che sono entrambe arrivate: 5-1 il risultato del match valido per la 36ª giornata di Serie A, un successo che consente ai rossoneri di Stefano Pioli di portarsi a -1 dalla Lazio quarta in classifica e a -2 dall'Inter terza (con i biancocelesti attesi dalla trasferta di Udine e i nerazzurri da quella in casa del Napoli già scudettato).