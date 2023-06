Gundogan e la frase sul suo futuro: cosa ha detto

ROMA - Due gol di Ilkay Gundogan piegano (2-1) lo United, nella finale di Fa Cup disputata sabato dal Manchester City a Wembley. Ovviamente la prestazione del turco è stata importante, ma a giugno andrà in scadenza di contratto e al momento nessuna proposta da parte dei Citizens è stata fatta. Ecco quindi che scattano le prime voci di mercato, il Barcellona sembrerebbe interessato, ma anche il Milan lo avrebbe già messo tra i suoi obiettivi di mercato. E in merito al suo futuro, il turco, alla stampa britannica ha affermato: "Non ho deciso nulla, vedremo cosa succede. Mi sento molto apprezzato al City ed è per questo che sono qui da 7 anni"".