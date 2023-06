Maignan, ipotesi Chelsea: il Milan si interroga

Il Chelsea tenta Maignan

Secondo il quotidiano l’Equipe il giocatore al momento non sta pensando di rinnovare il contratto, come invece sembrava in un primo momento. Maignan ha un legame col Milan fino al 2026 ma negli ultimi giorni stanno emergendo voci sempre più insistenti attorno al futuro del francese, specialmente dalla Premier. Il Chelsea sembra voler investire in Italia e nel mirino è finito sia Onana dell’Inter che Maignan. Per i rossoneri Maignan ha un costo molto elevato, è uno dei giocatori più importanti della rosa ma di fronte a cifre davvero da capogiro, potrebbe prendere in esame la sua partenza. Il giocatore è fondamentale sia per lo spogliatoio che per l’aspetto tecnico, e il Milan non ha bisogno di vendere. Solo con offerte irrinunciabili il club potrebbe vacillare.